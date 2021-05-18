Украина

Александр Чубаров работал с Лобановским и был заслуженным тренером Украины.

На 79-м году жизни скончался многолетний администратор киевского Динамо Александр Чубаров. Об этом сообщает пресс-служба "бело-синих".

Чубаров работал администратором киевского клуба с 80-х годов прошлого века, после чего работал наставником женской команды Динамо, после чего вновь вернулся на должность администратора. Также он работал в сборных Украины и СССР.

За свою работу с детско-юношескими командами Чубаров был удостоен звания заслуженного тренера Украины.

"С безграничной скорбью встретив печальную весть о смерти Александра Федоровича Чубарова, выражаю искренние соболезнования его семье, родным и близким.

Не стало человека, который долгие годы верой и правдой служил киевскому Динамо. Александр Федорович стал администратором первой команды еще в 80-х годах и внес ценный вклад в развитие и успехи "бело-синих".

Организаторские способности Александра Чубарова, его глубокое знание футбола и всех спортивных процессов высоко ценили в клубе. Наш великий тренер Валерий Васильевич Лобановский долгие годы доверял решение сложных вопросов и задач именно администратору Чубарову.

Вместе со всей динамовской семьей выражаю глубокую печаль и искренние соболезнования по поводу этой невосполнимой утраты", — сказал президент Динамо Игорь Суркис.

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