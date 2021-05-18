Украина

Наставник "бело-синих" поделился воспоминаниями двухлетней давности.

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу рассказал, как пытался вернуться в Шахтер два года назад.

"Мне нужна была пауза после работы в сборной Турции. Были проблемы со здоровьем, нужно было побыть дома. Тогда я несколько раз звонил в Шахтер и предлагал свои услуги бесплатно.

Говорил, что могу вернуться и помочь молодежи. На самом деле, процесс становления молодых футболистов очень сложен. Я чувствовал, что могу и хочу работать, но Шахтер выбрал другой путь и сделал правильно", – cказал румынский специалист.

Ранее сообщалось, что Луческу может стать послом сборной Украины на Евро-2020.