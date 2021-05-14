Украина

18-летний защитник "бело-синих" поделился эмоциями от победы над луганским клубом.

Защитник Динамо Илья Забарный прокомментировал победу над Зарей в финале Кубка Украины.

"Конечно, эмоции зашкаливают. Финальный матч был непростым, и очень приятно выигрывать такие поединки. Это очень хорошо, что к чемпионству мы добавили Кубок. Нам это было необходимо. Все молодцы, поздравляю команду и, конечно же, болельщиков, всех, кто в нас верил. Будем продолжать в том же духе!

Травма Миколенко стала для нас неприятным моментом. Но ничего, Саша Караваев вышел на замену и достойно его заменил. У нас нет деления на основных игроков и неосновных. Каждый, кто выходит на замену, старается играть если не сильнее, усиливая игру, то как минимум на уровне".

18-летний футболист также рассказал о важности матча и подготовке к нему.

"Чувствовалось, что Заря хорошо подготовилась к матчу с нами, они знали наши сильные стороны. И мы хорошо разобрали соперников, знали, что они могут. Финал выдался тяжелым, хотя считаю, что он просто не мог быть легким. Но мы доказали, что мы сильнейшие в Украине на данный момент".

Мотивация Луческу? Он сказал, что мы просто обязаны выиграть. Как он всегда говорит, победа не будет иметь смысла, если вслед за ней не будет следующей победы. Мы обязаны были сегодня побеждать.

Напомним, что Динамо триумфовало в Кубке Украины в день рождения клуба. Илья Забарный прокомментировал данное совпадение.

"Этот день для нас особенный. Поэтому слава Богу, что все так случилось, и мы выиграли трофей в такой день. Это очень многое значит для каждого, кому небезразлично Динамо. А особенно для меня и других ребят, которые в клубе еще с академии.

Я очень счастлив, что пробился в первую команду и могу выступать сейчас на таком высоком уровне. Для молодого игрока это настоящее счастье – мало того, что играть на профессиональном уровне, так еще и за свой любимый и родной клуб, в котором я вырос", — сказал защитник "бело-синих".

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