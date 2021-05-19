Украина

Юрий Гура рассказал о планах команды на межсезонье.

Новоиспеченный наставник Александрии Юрий Гура прокомментировал подготовку команды к следующему сезону в УПЛ, а также рассказал о кадровой ситуации в клубе.

"Очень много эмоций несмотря на то, что я уже давно здесь работаю. Я всю жизнь ждал этого назначения. Пятое место — это амбиции президента, но вы же понимаете, что мы строим новую команду. Будем стараться идти к этим целям. Нам нужно показывать красивый футбол. Пока хочется идти к тем целям, которые нам озвучили.

Мы пока работаем над усилением. Насчет тренерского штаба мы еще не решили. Я думаю, в течение недели все проясниться. Мы будем искать перспективных футболистов, которые будут делать результат. У нас у многих игроков позаканчивались контракты. Футбольный клуб есть, а команды нет. Сейчас будем формировать новую команду", — приводит слова Гуры ТК Футбол 1/2/3.

Напомним, минувший сезон Александрия закончила на девятом месте в турнирной таблице УПЛ.