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Football.ua определяет лучшего главного тренера по итогам прошедшего сезона.

Прежде, чем назвать имя лучшего главного тренера УПЛ, давайте вспомним всех специалистов, кто в прошедшем сезоне сумел себя проявить с наилучшей стороны.

Начнем с Юрия Максимова – главного тренера Ворсклы. Полтавчане длительное время держались в группе лидеров. После 10 туров УПЛ полтавчане были третьими, от Динамо отставали на 4 очка, а от Шахтера на 1.

Но после этого у команды пошел спад. Тем не менее, полтавчане в концовке в тяжелейшей ситуации сумели вырвать свою еврокубковую путевку.

Награды сезона УПЛ-2020/21: лучший вратарь

Отмечаем и тренера Колоса из Ковалевки Руслана Костышина. Второй год подряд этот специалист выводит команду в еврокубки. На сей раз Колосу удалось взобраться на высокую четвертую позицию. При том, что на финишной прямой чемпионата Колос был не в лучшей ситуации, и за 4 тура до окончания УПЛ располагался на 6-й позиции в турнирной таблице.

Колос в этом сезоне показал себя дисциплинированной командой, которая способна очень хорошо действовать в обороне и опасно контратаковать. Количество забитых голов у Колоса на уровне Ворсклы, Десны и Днепра-1, а вот пропущенных голов гораздо меньше.

Награды сезона УПЛ-2020/21: лучшие защитники

Отдельно также хочется выделить главного тренера Львова Анатолия Бессмертного. Львовский клуб длительное время выглядел безнадежным главным претендентом на вылет, но с приходом на пост главного тренера Анатолия Петровича все кардинально поменялось.

У Львова появился порядок в обороне, также команда научилась хорошо выбегать в быстрые атаки. Появились положительные результаты. Как следствие – команда без особых нервов сохранила прописку, заняв 8 место.

Также отметим еще одного главного тренера другой львовской команды Ивана Федыка. За 6 туров до конца Рух был на последнем месте в турнирной таблице и имел в своем активе всего 14 очков. За оставшиеся 6 матчей команда Ивана Федыка набрала ровно столько же баллов, сколько за предыдущие 20 – 14 очков.

Итог – Рух с 28 очками на 10-м месте. Результаты концовки чемпионата демонстрируют, что наставник Руха сделал правильные выводы из прошлых неудач и сумел выполнить задачу.

Также хочется отметить тренера Ингульца Сергея Лавриненко. Команда из Петрово была, пожалуй, самой слабой по кадровому потенциалу. Главный тренер Ингульца сумел из этих ребят сколотить боеспособный коллектив.

Не просто так команда Сергея Лавриненко на ряду с Колосом стала самой неуступчивой и боевой. Оба эти коллектива имеют в своем активе наибольшее количество ничейных результатов – 11.

Награды сезона УПЛ-2020/21: лучшие полузащитники

Конечно же, отдельно выделяем Игора Йовичевича и его СК Днепр-1. Хорватский специалист пришел в клуб по ходу сезона. При достаточно симпатичной игре Днепру-1 в первой половине сезона не удавалось достигать нужного результата. Днепряне были на последнем месте после первого круга.

Но уже после зимнего перерыва команда преобразилась полностью и весной то и делала, что приятно удивляла. Не будь так провалена первая часть, Днепр-1 вполне мог бы бороться за еврокубковую зону уже в этом сезоне. В следующем году Заря точно получит серьезного конкурента в борьбе за бронзовые медали.

Награды сезона УПЛ-2020/21: лучшие нападающие

Варианты главных тренеров: Мирча Луческу (Динамо), Виктор Скрипник (Заря), Игор Йовичевич (Днепр-1), Руслан Костышин (Колос), Юрий Максимов (Ворскла).

Главный тренер, выбор Football.ua: Мирча Луческу

Выбор в пользу румынского специалиста был настолько очевидным и простым. Мирча Луческу в свой первый год работы главным тренером Динамо собрал все трофеи в Украине, а также вывел команду в групповой этап Лиги чемпионов. Еще и из группы Лиги чемпионов сумел попасть в Лигу Европы, где преодолел еще один этап, пройдя Брюгге. В чемпионате Динамо уверенно стало первым, обыграв в 22-м туре в очном противостоянии донецкий Шахтер. Луческу не просто выполнил поставленные задачи на сезон, он их перевыполнил. Текущий результат перед стартом сезона казался фантастическим и нереальным.

Почему союз Луческу и Динамо оказался взаимовыгодным для обеих сторон

Помимо результата, отмечаем прогресс отдельных молодых игроков при Луческу. Появился в первой команде Забарный, открылся по-новому Шапаренко, Бущан выдал свой лучший сезон в карьере, заиграл другими красками Буяльский. Луческу сумел найти подход к Жерсону Родригесу и нашел ему место. Единственным большим промахом Луческу можно называть ставку в первой половине сезона на Супрягу как на основного форварда Динамо. При всем его потенциале и перспективах мы увидели, что Владислав пока не справляется с этой ролью.

Альтернативный вариант: Виктор Скрипник

Главный тренер Зари Виктор Скрипник и в этом сезоне доказал свою состоятельность. Прошлым летом Заря потеряла таких важных исполнителей как: Тымчик, Михайличенко, Леднев, Чеберко. Виктору Анатольевичу понадобилось время, чтобы суметь их заменить и интегрировать новых людей в свои тактические построения. Но и с этими задачами он превосходно справился. После 10 туров Заря имела в своем активе 11 очков и располагалась на 9-м месте в турнирной таблице. Казалось, что в этом году луганской команде будет сложно повторить свой прошлогодний успех. Глубина состава не позволяла Скрипнику без потери качества играть по две игры в неделю. Пока Заря играла в Лиге Европы страдали результаты в чемпионате. После зимней паузы, когда команда вернулась к привычному недельному циклу, начался подъем Зари на привычное третье место. В определенный момент даже были надежды у луганчан побороться с Шахтером за серебро, но поражение в скандальном матче против Олимпика поставило крест на амбициях такого рода.

Сергей Горбаченко, Football.ua