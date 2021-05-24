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Football.ua продолжает подводить итоги ушедшего чемпионата и вспоминает тех футболистов, кто чаще остальных попадал в символическую сборную тура.

Не так давно мы подводили итоги и выделяли лучших футболистов в каждой из линий.

Награды сезона УПЛ-2020/21: лучший вратарь

Награды сезона УПЛ-2020/21: лучшие защитники

В комментариях наши читатели предложили сделать еще один материал, где необходимо также составить символическую сборную, но уже из тех футболистов, кто чаще других оказывался в символической сборной тура.

Вратарь: Дмитрий Ризнык, Ворскла

Попаданий в символическую сборную тура: 4

Также больше одного раза в символическую сборную тура попадали следующие голкиперы:

Никола Василь (Заря) – 3

Владимир Крынский (Ингулец) – 2

Евгений Волынец (Колос) – 2

Правый защитник: Игорь Пердута, Ворскла

Попаданий в символическую сборную тура: 5

Левый защитник: Жуниор Реис, Заря

Попаданий в символическую сборную тура: 4

* У Виталия Миколенко также 4 попадания в символическую сборную тура, но защитник Динамо провел больше матчей. Если имеется равенство по количеству попаданий в символическую сборную, то мы будем отдавать предпочтение игроку, у которого в активе меньше матчей в УПЛ в прошлом сезоне.

Награды сезона УПЛ-2020/21: лучшие полузащитники

Награды сезона УПЛ-2020/21: лучшие нападающие

Центральный защитник: Денис Попов, Динамо

Попаданий в символическую сборную: 4

Центральный защитник: Дуглас, Днепр-1

Попаданий в символическую сборную тура: 4

Также больше одного раза в символическую сборную попадали следующие защитники:

Додо (Шахтер) – 4

Андрей Гитченко (Десна) – 4

Кирилл Петров (Колос) – 4

Виталий Миколенко (Динамо) – 4

Валерий Бондаренко (Александрия) – 3

Энес Махмутович (Львов) – 3

Тейлор (Днепр-1) – 3

Максим Имереков (Десна) – 3

Сергей Чоботенко (Мариуполь) – 2

Виктор Корниенко (Шахтер) – 2

Виталий Вернидуб – 2

Владимир Чеснаков (Ворскла) – 2

Андрей Мостовой (Десна) – 2

Центральный полузащитник: Кирилл Ковалец, Александрия

Попаданий в символическую сборную тура: 4

Центральный полузащитник: Анатолий Нуриев, Минай

Попаданий в символическую сборную тура: 4

Атакующий полузащитник: Андрей Тотовицкий, Десна

Попаданий в символическую сборную тура: 7

Правый вингер: Виктор Цыганков, Динамо

Попаданий в символическую сборную тура: 7

Награды сезона УПЛ-2020/21: лучший тренер

Левый вингер: Владислав Кочергин, Заря

Попаданий в символическую сборную тура: 5

Также больше одного раза в символическую сборную попадали следующие полузащитники:

Тете (Шахтер) – 6

Ибрагим Кане (Ворскла) – 4

Манор Соломон (Шахтер) – 4

Алан Патрик (Шахтер) – 3

Николай Шапаренко (Динамо) – 3

Алексей Гуцуляк (Десна) – 3

Сергей Сидорчук (Динамо) – 3

Александр Караваев (Динамо) – 3

Денис Антюх (Колос) – 2

Виктор Коваленко (Шахтер) – 2

Бенито (Олимпик) – 2

Беньямин Вербич (Динамо) – 2

Александр Скляр (Ворскла) – 2

Виталий Буяльский (Динамо) – 2

Тарас Степаненко (Шахтер) – 2

Денис Янаков (Ингулец) – 2

Артем Бондаренко (Мариуполь) – 2

Дмитрий Хомченовский (Заря) – 2

Жерсон Родригес (Динамо) – 2

Оливье Тилль (Ворскла) – 2

Марио Чуже (Днепр-1) – 2

Андрей Богданов (Колос) – 2

Василий Пиняшко (Минай) – 2

Центральный нападающий: Захеди Шахаб, Олимпик/Заря

Попаданий в символическую сборную тура: 5

Также больше одного раза в символическую сборную тура попадали следующие нападающие:

Александр Гладкий (Заря) – 3

Ника Сичинава (Ингулец) – 3

Аллахьяр Сайядманеш (Заря) – 3

Жуниор Мораес (Шахтер) – 3

Владислав Кулач (Ворскла) – 2

Артем Громов (Заря) – 2

Назарий Ныч (Львов) – 2

Артем Беседин (Динамо) – 2

Руслан Степанюк (Ворскла) – 2

Сергей Горбаченко, Football.ua