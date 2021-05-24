Football.ua продолжает подводить итоги ушедшего чемпионата и вспоминает тех футболистов, кто чаще остальных попадал в символическую сборную тура.
Андрей Тотовицкий, Десна
24 мая 2021, 13:10
Не так давно мы подводили итоги и выделяли лучших футболистов в каждой из линий.
Награды сезона УПЛ-2020/21: лучший вратарь
Награды сезона УПЛ-2020/21: лучшие защитники
В комментариях наши читатели предложили сделать еще один материал, где необходимо также составить символическую сборную, но уже из тех футболистов, кто чаще других оказывался в символической сборной тура.
Вратарь: Дмитрий Ризнык, Ворскла
Попаданий в символическую сборную тура: 4
Также больше одного раза в символическую сборную тура попадали следующие голкиперы:
Никола Василь (Заря) – 3
Владимир Крынский (Ингулец) – 2
Евгений Волынец (Колос) – 2
Правый защитник: Игорь Пердута, Ворскла
Попаданий в символическую сборную тура: 5
Левый защитник: Жуниор Реис, Заря
Попаданий в символическую сборную тура: 4
* У Виталия Миколенко также 4 попадания в символическую сборную тура, но защитник Динамо провел больше матчей. Если имеется равенство по количеству попаданий в символическую сборную, то мы будем отдавать предпочтение игроку, у которого в активе меньше матчей в УПЛ в прошлом сезоне.
Награды сезона УПЛ-2020/21: лучшие полузащитники
Награды сезона УПЛ-2020/21: лучшие нападающие
Центральный защитник: Денис Попов, Динамо
Попаданий в символическую сборную: 4
Центральный защитник: Дуглас, Днепр-1
Попаданий в символическую сборную тура: 4
Также больше одного раза в символическую сборную попадали следующие защитники:
Додо (Шахтер) – 4
Андрей Гитченко (Десна) – 4
Кирилл Петров (Колос) – 4
Виталий Миколенко (Динамо) – 4
Валерий Бондаренко (Александрия) – 3
Энес Махмутович (Львов) – 3
Тейлор (Днепр-1) – 3
Максим Имереков (Десна) – 3
Сергей Чоботенко (Мариуполь) – 2
Виктор Корниенко (Шахтер) – 2
Виталий Вернидуб – 2
Владимир Чеснаков (Ворскла) – 2
Андрей Мостовой (Десна) – 2
Центральный полузащитник: Кирилл Ковалец, Александрия
Попаданий в символическую сборную тура: 4
Центральный полузащитник: Анатолий Нуриев, Минай
Попаданий в символическую сборную тура: 4
Атакующий полузащитник: Андрей Тотовицкий, Десна
Попаданий в символическую сборную тура: 7
Правый вингер: Виктор Цыганков, Динамо
Попаданий в символическую сборную тура: 7
Награды сезона УПЛ-2020/21: лучший тренер
Левый вингер: Владислав Кочергин, Заря
Попаданий в символическую сборную тура: 5
Также больше одного раза в символическую сборную попадали следующие полузащитники:
Тете (Шахтер) – 6
Ибрагим Кане (Ворскла) – 4
Манор Соломон (Шахтер) – 4
Алан Патрик (Шахтер) – 3
Николай Шапаренко (Динамо) – 3
Алексей Гуцуляк (Десна) – 3
Сергей Сидорчук (Динамо) – 3
Александр Караваев (Динамо) – 3
Денис Антюх (Колос) – 2
Виктор Коваленко (Шахтер) – 2
Бенито (Олимпик) – 2
Беньямин Вербич (Динамо) – 2
Александр Скляр (Ворскла) – 2
Виталий Буяльский (Динамо) – 2
Тарас Степаненко (Шахтер) – 2
Денис Янаков (Ингулец) – 2
Артем Бондаренко (Мариуполь) – 2
Дмитрий Хомченовский (Заря) – 2
Жерсон Родригес (Динамо) – 2
Оливье Тилль (Ворскла) – 2
Марио Чуже (Днепр-1) – 2
Андрей Богданов (Колос) – 2
Василий Пиняшко (Минай) – 2
Центральный нападающий: Захеди Шахаб, Олимпик/Заря
Попаданий в символическую сборную тура: 5
Также больше одного раза в символическую сборную тура попадали следующие нападающие:
Александр Гладкий (Заря) – 3
Ника Сичинава (Ингулец) – 3
Аллахьяр Сайядманеш (Заря) – 3
Жуниор Мораес (Шахтер) – 3
Владислав Кулач (Ворскла) – 2
Артем Громов (Заря) – 2
Назарий Ныч (Львов) – 2
Артем Беседин (Динамо) – 2
Руслан Степанюк (Ворскла) – 2
Сергей Горбаченко, Football.ua