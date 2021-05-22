Украина

Борис Колесников рассказал об эмоциях во время назначения румынского специалиста в Динамо.

Вице-президент донецкого Шахтера Борис Колесников рассказал о своих эмоциях в тот момент, когда было объявлено о том, что Мирча Луческу возглавил киевское Динамо.

"Спокойно отнесся. Я настолько привык к таким поступкам в большом спорте, что нет никаких проблем. Ринат Ахметов с душой относится, он столько лет провел с Луческу, выигрывали все, что могли. Он прикипел к нему. А профессиональные люди не всегда это ценят. Как вышло, так вышло. Со спортивной точки зрения, вы видите, Динамо не ошиблось.

15 лет назад у Шахтера был такой тренер, а Динамо пригласило его только в конце карьеры и после трех лет безработицы. Можно на ситуацию посмотреть под таким углом", — приводит слова Колесникова ТК Футбол 1/2/3.

Напомним, по итогам минувшего сезона Динамо под руководством румынского специалиста оформило требл, завоевав золотые медали в УПЛ, а также выиграв Кубок и Суперкубок Украины.

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