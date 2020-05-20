Тесты

Football.ua предлагает проверить свои знания о главной победе украинского футбола в XXI веке.

Время летит очень быстро, и сегодня исполяется уже 11 лет победе Шахтера в Кубке УЕФА. Команда восходящих звезд с Мирчей Луческу у руля в финале одолела бременский Вердер, Жадсон точным ударом в овертайме принес донецкому клубу первый еврокубок в его истории.

В честь легендарной победы мы подготовили онлайн-викторину.

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Горка Элустондо