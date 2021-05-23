Украина

Football.ua вместе с партнером проекта, ТМ Львівське, анонсируют матч между сборными Украины и Бахрейна.

В рамках товарищеского поединка приуроченного к подготовке к Евро-2020 сборная Украины сыграет против Бахрейна.

Украина — Бахрейн

Воскресенье, 23 мая, 21:00. ОСК Металлист, Харьков. Главный арбитр — Павел Орел. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1.

Национальная сборная Украины одной из первых начал свою подготовку к Евро-2020. Для того, чтобы Андрей Николаевич Шевченко и его тренерский штаб имели больше времени на подготовку футболистов даже форсировали окончание УПЛ.

Буяльский не поможет сборной Украины на Евро-2020

Главный тренер на подготовительный сбор вызвал большое количество футболистов и решил проверить на деле многих исполнителей. Так достаточно неожиданно в расположении национальной команды оказались воспитанники Шахтера Георгий Судаков и Артем Бондаренко, а также полузащитник киевского Динамо Богдан Леднев, который практически не играл в прошлом сезоне за свой клуб.

Многие опытные футболисты, которые сумели с лучшей стороны проявить себя в УПЛ свой шанс не получили. Тотовицкий, Кулач, Кочергин и ко остались за бортом. Если кто-то и питал иллюзии по поводу вызова в национальную команду этих футболистов, то явно не те болельщики, которые пристально следят за национальной командой Андрея Шевченко. Андрей Николаевич уже всем дал понять, что в украинской лиге на игроков не из Динамо и из Шахтера смотреть не собирается. Крайне редко могут быть сделаны исключения, как в случае с Артемом Довбиком.

Первый матч с Бахрейном должен помочь украинской команде вспомнить старые связи, наладить свою игру и через хороший результат задать позитивный настрой и уверенность в своих силах на будущие поединки.

В этом матче Андрей Шевченко не сможет рассчитывать на украинских игроков, которые выступают за границей. Только на Евгения Макаренко из бельгийского Кортрейка и Александра Зубкова из Ференцвароша.

Наверняка в матче против Бахрейна с первых минут мы увидим состав приближенный к оптимальному, но скорее всего тренерский штаб национальной сборной Украины постарается дать игровую нагрузку максимально возможному количеству футболистов.

Напоминаем, что не так давно на нашем канале была викторина про сборную Украины. Проверьте, насколько хорошо вы знаете нашу национальную сборную.

Положение команд в рейтинге ФИФА

Украина – 24

Бахрейн – 99

Комментарии Андрея Шевченко перед матчем

"Игра с Бахрейном будет для нас подготовительным этапом. Пройдя определенную нагрузку, у ребят будет усталость. Будут играть все, посмотрим, сколько замен сможем сделать.

Бахрейн приедет и не будет мальчиками для битья, они дадут бой. Это немного другого уровня команда, нам надо было выбрать соответствующего соперника для того, чтобы мы могли провести информативный матч для нас.

Финальную заявку мы должны подать до 1 июня, поэтому до этого времени мы должны определиться. Есть еще время, но оно ограничено. Ребята прекрасно это понимают, выбор упадет на тех, кто будет лучше подготовлен".

прогноз 2:0

Сергей Горбаченко, Football.ua