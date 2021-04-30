Украина

УАФ объяснила, почему решение арбитра Николая Балакина в матче с Олимпиком было правильным.

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола прокомментировал игровой эпизод в перенесенном матче 10-го тура УПЛ между Олимпиком и Зарей (2:1).

Напомним, на 32-й минуте арбитр Николай Балакин после просмотра ВАР принял решение удалить вратаря Зари Николу Василя за нарушение правил против форварда Олимпика Ибрагимом Каргбо. После медицинского обследования выяснилось, что у нападающего донецкой команды перелом малой и большой берцовой кости.

"Во время единоборства, которое граничило с чрезмерной силой, за мяч между Каргбо и Василем неподалеку от границ его штрафной произошло жесткое столкновение с имеющимся физическим контактом между игроками, что привело к падению обоих игроков. Арбитр остановил игру, зафиксировав первоочередное нарушение Каргбо – вне игры, и назначил свободный удар.

Защита игроков от опасных действий соперника является главной составляющей арбитража футбольных матчей. Подобные игровые ситуации во время проведения матчей встречаются недостаточно часто и требуют от арбитров максимальной концентрации внимания, ожидания неожиданного и строгой оценки таких действий игроков, которые ведут единоборства за мяч и несут в себе угрозу безопасности соперника в любой части футбольного поля.

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Во время игры головой в мяч именно вратарь подвергал себя опасности, но после игры в мяч за счет высокой интенсивности и неконтролируемых собственных действий он допустил опасный физический контакт с Каргбо, что привело к нанесению последнем очень тяжелой травмы (перелом ноги). Полевым арбитрам было трудно мгновенно оценить опасность действий Василя, акцентировав собственное внимание на игре вратаря в мяч, но ВАР имел очевидные видеодоказательства того, что именно произошло на поле.

Поэтому, в соответствии с протоколом ВАР, он рекомендовал полевому арбитру просмотр этого эпизода на поле для более качественной оценки и принятия окончательного решения. Назначение свободного удара (первичное нарушение вне игры) в пользу Зари и вынесения красной карточки (серьезное игровое нарушение) Василю за борьбу за мяч с созданием опасности для (здоровья) соперника является правильным решением, соответствует требованиям духа игры и п. 3 (стр. 112) правила 12", — говорится в объяснении УАФ.

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