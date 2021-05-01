Украина

Голкипер луганской Зари сожалеет о неудачном столкновении, но соперник не держит на него зла.

Противостояние донецкого Олимпика и луганской Зари в рамках доигрывания поединка 10-го тура украинской Премьер-лиги (2:1) приобрело скандальный оттенок в результате спорного решения арбитра Николая Балакина об удалении голкипера коллектива Виктора Скрипника, после его столкновения с нападающим команды Юрия Калитвинцева Ибрагимом Каргбо.

Олимпик — Заря 2:1 Видео голов и обзор матча

Последствия данного инцидента были для футболиста "олимпийцев" достаточно тяжелыми — перелом малой и большой берцовых костей, после которого игрока пришлось срочно госпитализировать и отправлять на операционный стол.

К слову, накануне стало известно, что президент киевского Динамо Григорий Суркис помогал с организацией медицинских процедур.

Как позже подтвердит вердикт Комитета арбитров УАФ, решение арбитра Балакина об удалении голкипера луганчан было верным.

Сам же Никола Василь проявил спортивную солидарность с соперником, и принес тому извинения посредством сообщения в мессенджере Whatsapp следующего содержания:

"Ибрагим, я надеюсь, что ты чувствуешь себя лучше. Мне очень жаль из-за случившегося, это несчастный случай. Я просто хотел выбить мяч. Желаю тебе скорейшего выздоровления. Надеюсь, ты вернешься на поле как можно скорее".

Форвард принял извинения оппонента, однако вряд ли это поможет ему ускорить полугодовалый срок восстановления после тяжелой травмы.

Отметим, что для Каргбо сезон завершился на отметке в 20 проведенных поединков, за время которых ему удалось забить три гола.

Тем временем, донецкий Олимпик уже ведет подготовку к номинально домашней игре в Чернигове против петровского Ингульца.