В состав молодежной сборной Украины довызван Иван Литвиненко.
Руслан Ротань, УАФ
25 мая 2021, 10:17
Уже завтра, 26 мая, молодежная сборная Украины U-21 проведет свой первый поединок на Мемориале Валерия Лобановского.
Вчера, 24 мая, подопечные Руслана Ротаня собрались в Киеве, сдали тесты на коронавирус, которые оказались отрицательными, а также провели первую тренировку, носившую втягивающий характер.
Сегодня молодежка проведет теоретическое занятие и предигровую тренировку.
Также отмечается, что в составе команды Ротаня произошло два изменения. Полузащитник Валмиеры Иван Желизко получил травму колена в матче чемпионата Латвии, а форвард Руха Николай Кухаревич не смог восстановиться после травмы, полученной в апреле. Вместо них в национальную команду довызван хавбек Руха Иван Литвиненко.
Состав молодежной сборной Украины
Вратари: Валентин Моргун ( Динамо), Никита Турбаевский (Шахтер), Кирилл Фесюн (Колос).
Защитники: Денис Кузык, Константин Вивчаренко (оба — Динамо), Александр Драмбаев, Назарий Муравский (оба — Мариуполь), Игорь Снурницин (Олимпик), Максим Таловеров (Динамо, Чехия).
Полузащитники: Владимир Бражко (Динамо), Арсений Батагов, Егор Ярмолюк (оба — Днепр-1), Даниил Алефиренко (Заря), Михаил Мудрик (Шахтер), Олег Очеретько (Мариуполь), Даниил Кравчук (Ворскла), Артур Ременяк (Львов), Иван Литвиненко (Рух).
Нападающие: Владислав Супряга, Владислав Ванат (оба — Динамо), Даниил Сикан (Мариуполь), Богдан Вьюнник (Шахтер).
Календарь матчей сборной Украины на Мемориале Лобановского
26 мая 17:00 Украина U-21 — Азербайджан U-21
28 мая 17:00 Украина U-21 — Узбекистан U-21
После завершения турнира подопечные Ротаня отправятся в Стамбул, где 2 июня проведут спарринг против сборной Турции U-21. Сборы завершатся 3 июня.