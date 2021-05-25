Украина

В состав молодежной сборной Украины довызван Иван Литвиненко.

Уже завтра, 26 мая, молодежная сборная Украины U-21 проведет свой первый поединок на Мемориале Валерия Лобановского.

Вчера, 24 мая, подопечные Руслана Ротаня собрались в Киеве, сдали тесты на коронавирус, которые оказались отрицательными, а также провели первую тренировку, носившую втягивающий характер.

Сегодня молодежка проведет теоретическое занятие и предигровую тренировку.

Также отмечается, что в составе команды Ротаня произошло два изменения. Полузащитник Валмиеры Иван Желизко получил травму колена в матче чемпионата Латвии, а форвард Руха Николай Кухаревич не смог восстановиться после травмы, полученной в апреле. Вместо них в национальную команду довызван хавбек Руха Иван Литвиненко.

Состав молодежной сборной Украины

Вратари: Валентин Моргун ( Динамо), Никита Турбаевский (Шахтер), Кирилл Фесюн (Колос).

Защитники: Денис Кузык, Константин Вивчаренко (оба — Динамо), Александр Драмбаев, Назарий Муравский (оба — Мариуполь), Игорь Снурницин (Олимпик), Максим Таловеров (Динамо, Чехия).

Полузащитники: Владимир Бражко (Динамо), Арсений Батагов, Егор Ярмолюк (оба — Днепр-1), Даниил Алефиренко (Заря), Михаил Мудрик (Шахтер), Олег Очеретько (Мариуполь), Даниил Кравчук (Ворскла), Артур Ременяк (Львов), Иван Литвиненко (Рух).

Нападающие: Владислав Супряга, Владислав Ванат (оба — Динамо), Даниил Сикан (Мариуполь), Богдан Вьюнник (Шахтер).

Календарь матчей сборной Украины на Мемориале Лобановского

26 мая 17:00 Украина U-21 — Азербайджан U-21

28 мая 17:00 Украина U-21 — Узбекистан U-21

После завершения турнира подопечные Ротаня отправятся в Стамбул, где 2 июня проведут спарринг против сборной Турции U-21. Сборы завершатся 3 июня.