Украина

Хорватский функционер прокомментировал назначение нового тренера.

Дарио Срна считает, что Роберто Де Дзерби отлично подходит Шахтеру и верит, что футболисты обретут второе дыхание.

"Если смотреть игру Сассуоло - она полностью совпадает с нашей игрой. Роберто Де Дзерби любит молодых футболистов, любит играть в футбол. Я уверен, с качественным футболом у нас будет результат. И то, что он показывал в Сассуоло, играя на равных с любой командой в Италии, – это то, что нам нужно.

Он очень открытый, добрый, но на поле вы увидите другого Роберто – человека, который будет держать под давлением всю команду. Де Дзерби любит работать с утра до вечера, и я уверен, что все наши футболисты с ним обретут второе дыхание и сумеют добиться наших целей — попасть в Лигу Чемпионов, выиграть чемпионат Украины и демонстрировать атакующий и красивый футбол", — заявил Срна телеканалу Футбол 1.

Напомним, что ранее назначение Роберто Де Дзерби прокомментировал генеральный директор "горняков" Сергей Палкин.