Украина

Футболист в комментарии Football.ua рассказал о ближайшем будущем.

Вингер луганской Зари Денис Янаков, который в минувшем сезоне на правах аренды выступал за Ингулец, в эксклюзивном комментарии журналисту Football.ua Богдану Бондаренко рассказал о планах на ближайшее время.

"Полечу на сборы с Зарей или останусь в Ингульце? Пока на сто процентов сказать не могу. Сейчас нахожусь на отдыхе, по прилете буду знать точно. Если честно, хотел бы вернуться в Зарю и доказывать, что готов играть в команде с серьезными задачами".

Также футболист прокомментировал минувший сезон и поведал о своей адаптации в команде Сергея Лавриненко.

"В Ингульце нормально адаптировался, так как туда меня звал тренер и президент. Все было выполнено как с моей стороны, так и со стороны клуба. Сезон хороший. Задача была сохранить прописку, и мы ее выполнили. Все, чего мы ожидали, то и получили.

Обидно, что я пропустил семь важных игр из-за травмы. Хотелось бы достичь большего, но повреждение дало о себе знать", — рассказал Янаков.

Напомним, Янаков перебрался в Зарю из киевского Динамо летом 2020 года из киевского Динамо. В минувшем сезоне на его счету 12 матчей и три гола за Ингулец.