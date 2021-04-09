Украина

Выступающие на правах аренды футболисты луганского клуба сыграют против команды Виктора Скрипника.

Главный тренер Ингульца Сергей Лавриненко прокомментировал разрешение Зари сыграть Денису Янакову и Владимиру Белоцерковцу, которые сейчас находятся в аренде у клуба с Петрового.

"Это однозначно плюс для нас. Хочется сказать огромное спасибо руководству футбольного клуба Заря за то, что разрешила своим арендованным игрокам играть — это Денис Янаков и Владимир Белоцерковец. Для нас каждый футболист — это боевая единица.

Так сложилась ситуация, что много футболистов выбыло — кто травмирован, а кто заболел. Поэтому эти два футболиста сейчас для нас очень важны", — приводит слова специалиста Футбол NEWS.

Напомним, что поединок между Зарей и Ингульцом состоится в воскресенье, 11-го апреля, в Кропивницком.

Ранее Сергей Лавриненко прокомментировал результативное поражение от Мариуполя в матче 20-го тура УПЛ.