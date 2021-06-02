Украина

Команда Мирчи Луческу сыграет против именитых соперников.

Динамо договорилось с Лионом и Ниццей о спаррингах, Football.ua

Динамо договорилось с Лионом и Ниццей о спаррингах, Football.ua

Киевское Динамо на своем официальном сайте поделилось планами на летнее межсезонье.

15 июня работу начнут футболисты, которые вернулись из аренды и часть игроков, выступающих в команде U-21. Они будут заниматься под руководством тренера Олега Гусева.

21 июня вернется главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу, а 22 числа из отпуска выйдут и другие футболисты команды, кроме тех, кто участвует на Евро-2020 в составе сборной Украины.

28 июня Динамо отправится на первый сбор в Швейцарию, где запланировано проведение четырех контрольных матчей. После возвращения из Женевы команда через несколько дней начнет следующий сбор, который также запланирован в Швейцарии.

На втором сборе планируется еще четыре спарринга (даты и соперники в спаррингах уточняются). В частности, Динамо имеет предварительную договоренность о проведении контрольных встреч с Лионом и Ниццей.

Сборники, национальные команды которых являются участниками чемпионата Европы, получат 10-14 дней отпуска после того, как их сборные закончат выступления на Евро (в зависимости от даты последнего матча), а затем присоединятся к Динамо.

Отметим, что первый официальный матч киевляне проведут против донецкого Шахтера в рамках Суперкубка Украины 24 июля.