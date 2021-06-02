Украина

Румынский специалист остается в столичном клубе.

Главный тренер Динамо Киев Мирча Луческу продолжит работать в стане "бело-синих".

Президент киевлян Игорь Суркис согласовал с румынским специалистом опцию продления контракта до лета 2023 года.

В минувшем году Луческу подписал с Динамо контракт по системе 2+1. В первом же сезоне Мирча выиграл с клубом все внутренние трофеи — чемпионский титул, Кубок и Суперкубок Украины.



На прошлой неделе Игорь Суркис и Мирча Луческу посетили финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы. Во время совместной поездки стороны обсудили минувший сезон, планы на следующий и согласовали активацию опции продления контракта еще на один год. Таким образом, соглашение между тренером и клубом действительно до июля 2023 года.



"Мы полностью доверяем Мистеру и его стратегии развития. Мирча Луческу не только тренер-победитель, он является специалистом, который развивает игроков и помогает меняться нашему клубу. Надеюсь, что ближайшие два года — это только начало новой, победной страницы в истории Динамо, и мы очень рады, что Луческу будет частью этого пути.



За год наш клуб и команда сделали большой шаг вперед и мы надеемся, что прогресс продолжится. Сделав правильный выбор год назад, мы не сомневаемся, что и нынешнее решение пойдет на пользу Динамо", - сказал Игорь Суркис.



В прошедшем сезоне под руководством Мирчи Луческу Динамо провело 43 матча во всех турнирах (УПЛ, Лига чемпионов, Лига Европы, Кубок Украины, Суперкубок Украины), из которых 28 побед, 8 ничьих, 7 поражений. Команда вернулась в Лигу чемпионов, вышла в 1/8 финала Лиги Европы и выиграла все внутренние трофеи.

Ранее Мирча Луческу подвел итоги успешного для его команды сезона.