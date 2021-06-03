Украина

Вингер национальной команды поделился своими эмоциями после матча с Северной Ирландией.

Полузащитник Вест Хэма и сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал победу над Северной Ирландией (1:0) в товарищеском матче в рамках подготовки к Евро-2020.

31-летний украинец провел на поле весь матч после длительного перерыва без официальных матчей и имел несколько возможностей для гола, но забить мяч в ворота соперника ему не удалось. Тем не менее, именно Ярмоленко был признан лучшим игроком матча и получил награду "Лев матча".

"Приятно получить награду Лев матча. Последние 3-4 недели, даже когда я находился в клубе, я целенаправленно готовился для национальной сборной. Хотелось показать и доказать тренеру и болельщикам, что я нахожусь в достаточно неплохой форме.

Не знаю, получилось это у меня или нет. Конечно, игра оставляет желать лучшего, особенно в решающей стадии нужно забивать голы. Достаточно долго я находился без игровой практики и тяжело сразу выходить и показывать яркую игру. Я благодарен тренерскому штабу, что дают играть и стараюсь отдавать все силы на поле. Понимаю, что "Лев матча" это аванс от болельщиков, спасибо им всем.

Я тяжело работал, приехал в сборную на два дня раньше. Шевченко попросил пробежать некоторые тесты, работал индивидуально, но одно дело тренироваться, а другое игры. Было не легко, но думаю, один-два матча и я буду готов показывать свою лучшую игру. Давно не играл с болельщиками, это непередаваемое чувство", — сказал Ярмоленко в эфире ТК Футбол 1/2/3.

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