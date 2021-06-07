Украина

Украинский специалист вновь рассказал о ситуации со сборной Украины.

Новый главный тренер Аль-Айна из ОАЭ Сергей Ребров прокомментировал слухи о том, что он может возглавить сборную Украины после ухода Андрея Шевченко.

"Андрей Шевченко — один из моих лучших друзей. Вы можете себе представить, чтобы я так поступил и вонзил ему нож в спину?! Как я могу рассматриваться на его место, пока он там работает?

Я был сосредоточен на успехах с Ференцварошем, и думаю, результаты, это показали. Надеюсь, никто мне не скажет, что я легкомысленно относился к своей работе. В Венгрии я никогда ни с кем не разговаривал о том, что когда-нибудь возглавлю сборную Украины. Другой вопрос, кто не хочет когда-нибудь возглавить национальную команду своей страны? Покажите мне такого тренера!", — приводит слова Реброва Nemzeti Sport.

Ранее стала известна зарплата и срок контракта Реброва в Аль-Айне.

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