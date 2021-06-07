Украина

"Сине-желтые" впервые выйдут на игру в обновленном комплекте.

Сегодня, 7 июня, сборная Украины проведет товарищеский матч против Кипра.

На совещании с участием представителей команд и официальных лиц матча было решено, что украинцы сыграют в желтом комплекте формы, который был представлен буквально накануне. Кипр проведет матч в синем комплекте.

Ранее УЕФА подтвердил, что форма "сине-желтых" на Евро-2020 утверждена в соответствии с правилами экипировки. Это было сделано в ответ на необоснованные нападки депутатов Госдумы России.

Матч Украина — Кипр начнется в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua пройдет текстовая онлайн-трансляция встречи.