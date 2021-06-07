Украина

Главный тренер киприотов Никос Костеноглу дал комментарий перед матчем.

Сегодня, 7 июня, сборная Украины проведет заключительный матч перед поездкой на Евро-2020. Соперник — сборная Кипра.

Перед игрой короткий комментарий дал главный тренер киприотов Никос Костеноглу.

"Кого бы я выделил в вашей команде? Шевченко! Я восхищался Андреем, когда он был футболистом. Сейчас я получаю удовольствие от его тренерской работы", — сказал Костеноглу.

"Он построил сильную коллективом команду, независимо от того кто выходит на поле. Мы стремимся доказать, что наши последние результаты — не случайность. Приложим все усилия, чтобы обыграть Украину".