Украина

Лидер национальной команды набрал отличную форму.

Сборная Украины в рамках товарищеского поединка играла против Кипра и добилась убедительной победы со счетом 4:0.

Андрей Ярмоленко отметился дублем в воротах соперника, а второй гол стал для него юбилейным в футболке национальной команды.

Так, полузащитник Вест Хэма забил сороковой гол за сборную Украины. До абсолютного рекорда осталось не так много, ведь Андрей Шевченко забил 48 голов.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Украина — Кипр.