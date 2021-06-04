Украина

Форвард потеснил бывшего вратаря команды и имеет все шансы подняться в тройку первых.

Сборная Украины обыграла национальную Северной Ирландии в товарищеском матче.

Этот поединок стал для форварда Андрея Ярмоленко 93 в составе украинской команды.

Таким образом, по данному показателю нападающий Вест Хэма обошел обошел экс-голкипера Александра Шовковского, и теперь занимает теперь шестую строчку в списке футболистов с наибольшим количеством поединков в составе нашей национальной сборной.

В топ-10 также входят Анатолий Тимощук (144 матча), Андрей Шевченко (111), Руслан Ротань (100), Олег Гусев (98), Андрей Пятов (96), Евгений Коноплянка (86), Сергей Ребров (75) и Андрей Воронин (74).

Ранее стало известно, что победа на Северной Ирландией стала для сборной Украины 125 в истории.