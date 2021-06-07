Украина

Полузащитник сборной Украины дал комментарий после матча.

Сборная Украины в рамках товарищеского поединка играла против Кипра и добилась убедительной победы со счетом 4:0.

Тарас Степаненко прокомментировал триумф своей команды.

"Победа — всегда хорошо. Провели хороший матч. Думаю, выполнили то, о чем договаривались перед игрой. Много хороших комбинаций было, забили красивые мячи, много не забили. С хорошим настроением двигаемся дальше.

Удаление соперника? Согласен с Зинченко. Не хотелось, чтобы в товарищеских матчах такое происходило. Кипр и так нам по зубам, но этим еще и облегчили победу. Важно было нагрузиться, всегда быть в темпе, выдерживать ритм. Когда численное преимущество и тотальное превосходство, это немного расслабляет и ты не так сконцентрирован, не такой объем движений делаешь.

Мандраж у молодежи? Та нет. Молодые ребята, которые здесь, не считая парочки, уже много матчей сыграли за сборную, и в клубах играют, и в еврокубках. Проблемы, думаю, не будет, а там, если что, поможем", — сказал Степаненко в эфире телеканала Футбол 1.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Украина — Кипр.