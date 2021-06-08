Украина

"Горняки" подпишут нового форварда.

Нападающий амстердамского Аякса Лассина Траоре близок к продолжению карьеры в донецком Шахтере.

Его агенты Даан Крамп и Ревьен Канхай побывали в Киеве, где провели переговоры с руководством "горняков".

"Это правда, что мы поехали туда и очень хорошо пообщались с Шахтером. Сейчас мы заняты приведением в порядок всех документов. Но планы, которые у клуба и особенно тренера на Лассину, очень интересные. Лассина должен сделать большую карьеру благодаря Шахтеру", — сказал Крамп .

Отмечается, что сделка обойдется дончанам приблизительно в 10 миллионов евро. Футболист имеет и другие предложения, но склоняется к трансферу в украинский клуб, так как его привлекает работа с Роберто Де Дзерби.

В минувшем сезоне 20-летний форвард сыграл 18 матчей за Аякс во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал четыре голевых паса.

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