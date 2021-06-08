Италия

23-летний итальянец согласовал контракт со "старой синьорой".

Полузащитник Сассуоло Мануэль Локателли может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, в услугах 23-летнего итальянца заинтересован Ювентус, который уже согласовал с футболистом личный контракт до 2026 года. Хавбек будет зарабатывать по 3 миллиона евро в год.

Также отмечается, что теперь идут переговоры между клубами и здесь лишь вопрос суммы трансфера — Сассуоло требует 40 миллионов евро, а "старая синьора" намерена снизить ценник.

В минувшем сезоне Локателли провел 34 поединка, в которых забил четыре мяча и отдал три ассиста.

Ранее сообщалось, что в услугах игрока был заинтересован Шахтер, но ассистент спортивного директора "горняков" заявил обратное.