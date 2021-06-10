Украина

Вашему вниманию самые яркие комментарии португальцев после трансфера бразильского хавбека "орлов".

Вчера Бенфика официально подтвердила переход полузащитника Педриньо в состав донецкого Шахтера.

Сумма трансфера бразильского хавбека составила 18 миллионов евро и благодаря этому он стал вторым самым дорогим приобретением в истории "горняков".

Специально для вас Football.ua собрал самые яркие комментарии португальских фанатов о переезде бразильца в Украину.

Oreo-Guy: "Похоже на схему отмывания денег".

Feixas: "Виейра (президент Бенфики — прим.) — мошенник, но, к сожалению, Виейристы продолжают его поддерживать".

nanashi100: "Грязные деньги. Мы купили его за 18 миллионов и продали ровно за ту же сумму, ничего не потеряв".

Scottie_15: "Интересно, сколько из этих 18 миллионов долларов ушло агентам".

rCrico: "Шахтер действительно решил потратиться на парня, который сыграл три матча в стартовом составе (и дважды выходил на замену в перерыве)? Это молодой и непроверенный нападающий с оставшимся контрактом на 1 год".

Feixas: "Мастер-класс от Виейры".

TauIsRC: "Отмывание денег — как при его покупке, так и продаже. Просто де**мо, правда".

iwillnotshitpost: "Еще одна глава в бизнесе Виейры".

pepegapt: "Я не могу понять, как Фелиш был продан за 120 миллионов. Это очень сомнительно, и Бенфика делает это годами. Перепродавать игроков с плохими сезонами, в которых они ничего не показали, причем за такую же цену, а иногда и больше, получая прибыль. Не знаю, Мендес это или Виейра, но происходит что-то действительно подозрительное".

Theaguia: "Как нам это удалось?".

tafguedes99: "Невероятная сделка. Абсолютно ограбленный Шахтер".

Zezinandoreinando: "Я лично считаю, что Педриньо просто нужна стабильность и комфорт внутри команды. С этим, я думаю, он может быть действительно хорошим плеймейкером с хорошей левой ногой. Но это всего лишь мои 2 цента, время покажет".

Encarnados92: "У него почти не было шансов, а когда они были, он выглядел прилично. Было понятно, что тренер никогда не доверял ему. Я все еще думаю, что у него все будет хорошо".

ratchet570: "Мастер-класс Виейры, чтобы обналичить свою глупую покупку".