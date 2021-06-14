Украина

Предлагаем вашему вниманию онлайн-трансляцию второго поединка "сине-желтых" на чемпионате Европы-2020.

Сборная Украины вскоре проведет свой второй поединок на групповом этапе Евро-2020, в котором подопечным Андрея Шевченко будет противостоять национальная команда Северной Македонии. Игра состоится в четверг, 17 июня, а местом ее проведения станет Национальный стадион в Бухаресте.

В первой игре турнира команда Андрея Шевченко продемонстрировала неплохой футбол против высококлассной сборной Нидерландов, но уступила с минимальным счетом 2:3. После стартового тура у Нидерландов и Австрии по три набранных очка, а "сине-желтым" и нашим ближайшим оппонентам еще предстоит открыть счет зачетным баллам.

Что касается личных встреч, то Украина и Северная Македония встречались между собой четыре раза — дважды в спаррингах и дважды в отборе на чемпионат Европы. В обоих матчах отбора украинцы одержали победы со счетом 1:0 (2014) и 2:0 (2015), а вот в товарищеских играх была одна ничья 0:0 (2003 год) и поражение 0:1 в 2004 году.

Текстовая онлайн-трансляция матча Украина — Северная Македония будет доступна на Football.ua. В прямом эфире матч покажет телеканал ТРК Украина. Начало — в 16:00 по киевскому времени.

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