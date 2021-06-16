Украина

Футболист сменил "орлов" на донецкий Шахтер.

Агент новичка донецкого Шахтера Педриньо Уилл Дантас заявил, что тренер Бенфики Жорже Жезуш плохо относился к футболистам в португальском клубе.

"Он плохо относится ко всем, и это касается не только Педриньо. Игроки не рассказывают об этом, потому что боятся, и это правда.

Слава Богу, если это зависит от меня и Педриньо, он больше никогда не будет играть под руководством этого наставника. Я гарантирую. Тренер не может относиться к спортсмену так, как Жезуш относился к нему.

Вот почему я попросил президента продать игрока или даже отдать в аренду, потому что с Жезушем следующий год был бы еще одной задержкой в карьере парня", — сказал Дантас в интервью Desporto Ao Minuto.