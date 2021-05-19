Украина

Группа игроков вернулась в расположение киевской команды.

Киевское Динамо на своем официальном сайте объявило о возвращении в расположение команды футболистов, которые в минувшем сезоне выступали за другие клубы на правах аренды.

По выходу "бело-синих" из отпуска, который намечен на 22 июня, к киевлянам присоединятся Сергей Булеца и Владислав Дубинчак (оба — Днепр-1), Артем Шабанов и Назарий Русин (оба — Легия, Польша), Георгий Цитаишвили (Ворскла), Бенито и Ибрагим Каргбо (оба — Олимпик), Никита Кравченко, Евгений Смирный, Евгений Исаенко и Владислав Кучерук (все четверо — Колос), Богдан Билошевский (Десна), Роман Вантух (Александрия).

Тренерский штаб по главе с Мирчей Луческу планирует взять всех этих футболистов (за исключением травмированных) на предсезонный сбор.

Также отмечается, что решение по остальным игрокам, которые находятся в аренде, будет принято позже.

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