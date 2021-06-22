Украина

Новое соглашение с 27-летним защитником рассчитано на один год.

Рух на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Романом Гагуном.

Новое соглашение с 27-летним украинцем рассчитано до лета 2022 года.

Гагун начал свои выступления в составе львовского клуба в октябре прошло года. В минувшем сезоне он провел 15 поединков.

Напомним, по итогам своего дебютного сезона Рух занял десятое место в турнирной таблице УПЛ.

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