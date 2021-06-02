Украина

Таким был выбор болельщиков львовского клуба, дебютировавшего в УПЛ.

Рух на своем официальном сайте назвал имя лучшего своего футболиста по итогам сезона-2020/21.

Им стал нападающий Юрий Климчук, за которого проголосовали 1115 болельщиков в социальных сетях львовского клуба.

По итогам голосования 24-летний украинец опередил полузащитника Богдана Бойчука (802 голоса).

В минувшем сезоне Климчук провел 25 поединков, в которых забил пять голов, что означало, что он вошел в тройку лучших бомбардиров команды в дебютном сезоне УПЛ.

По итогам сезона Рух набрал 28 очков после 26 матчей и финишировал на 10-м месте в турнирной таблице УПЛ.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.