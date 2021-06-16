Украина

Опытный голкипер, который вызывался в сборную Украины, сменил клубную прописку.

Рух на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с вратарем Юрием Панькивым.

Соглашение с 36-летним голкипером рассчитано на один год с возможностью продления еще на один сезон. Футболист достался львовскому клубу бесплатно, так как находился в статусе свободного агента.

Последним клубом Панькива была Александрия, за которую он в прошлом сезоне провел 18 поединков, пропустив в них 24 мяча.

Напомним, по итогам своего дебютного сезона в УПЛ, Рух занял 10-е место в турнирной таблице.

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