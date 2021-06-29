Бывший защитник Днепра-1 продолжит карьеру в Греции.
Лукас Тейлор, ФК ПАОК
29 июня 2021, 19:10
Бывший защитник Днепра-1 Лукас Тейлор продолжит свою карьеру в составе ПАОКа, сообщает пресс-служба греческого клуба.
Соглашение с 26-летним бразильцем рассчитано на три года с возможностью продления еще на один сезон.
Футболист достался грекам бесплатно, так как у него закончился контракт с украинским клубом.
В прошедшем сезоне Тейлор провел 24 поединка, в которых отметился двумя ассистами.
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