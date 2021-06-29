Украина

Матеус Баби может продолжить свою карьеру в Украине.

Нападающий Атлетико Паранэнсе Матеус Баби попал в сферу интересов донецкого Шахтера, сообщает Torcedores.

По информации источника, помимо "горняков" в трансфере 23-летнего форварда также заинтересованы Спортинг и Дженоа, причем итальянский клуб уже успел предложить 10 миллионов евро, но получил отказ.

Также отмечается, что руководство бразильского клуба оценивает футболиста в 15 млн евро, при этом 30 процентами прав на игрока владеет агентство Serra Macaense.

В нынешнем сезоне чемпионата Бразилии Баби провел пять поединков, в которых забил два мяча.

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