Украина

17-летний футболист сменил клуб.

Мариуполь объявил о переходе в клуб полузащитника Шахтера Михаила Хромея.

Хавбек будет выступать на правах аренды, контракт рассчитан на 1 сезон.

Михаил Хромей родился 19-го ноября 2003 года в Ивано-Франковске. Воспитанник – Ника (Ивано-Франковск), Металлист (Харьков), Буковина (Черновцы),Шахтер (с 2018 года).

В минувшем сезоне за "горняков" провел 5 игр (1 гол) в юношеском чемпионате и 18 поединков (2 гола) в молодежном первенстве. Игрок юношеской сборной Украины (7 матчей).

Вчера Михаил присоединился к мариупольцам и принял участие в спарринге с Ярудом.

Ранее Мариуполь арендовал Топалова у Шахтера еще на один сезон.

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