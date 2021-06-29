17-летний футболист сменил клуб.
Михаил Хромей, ФК Мариуполь
29 июня 2021, 13:45
Мариуполь объявил о переходе в клуб полузащитника Шахтера Михаила Хромея.
Хавбек будет выступать на правах аренды, контракт рассчитан на 1 сезон.
Михаил Хромей родился 19-го ноября 2003 года в Ивано-Франковске. Воспитанник – Ника (Ивано-Франковск), Металлист (Харьков), Буковина (Черновцы),Шахтер (с 2018 года).
В минувшем сезоне за "горняков" провел 5 игр (1 гол) в юношеском чемпионате и 18 поединков (2 гола) в молодежном первенстве. Игрок юношеской сборной Украины (7 матчей).
Вчера Михаил присоединился к мариупольцам и принял участие в спарринге с Ярудом.
Ранее Мариуполь арендовал Топалова у Шахтера еще на один сезон.
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