Украина

Украинский хавбек не появлялся на поле с марта этого года.

Полузащитник донецкого Шахтера Евгений Коноплянка пока не может тренироваться в общей группе "горняков". Об этом сообщает пресс-служба донецкого клуба.

Во время вчерашней тренировки, 31-летний украинец тренировался по индивидуальной программе и выполнял пробежки.

Напомним, Коноплянка был вынужден пропустить концовку сезона из-за травмы, из-за чего не смог поехать на Евро-2020 в составе сборной Украины. В последний раз он появлялся на поле 21 марта.

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