Украинский хавбек не появлялся на поле с марта этого года.
Евгений Коноплянка, ФК Шахтер
24 июня 2021, 13:20
Полузащитник донецкого Шахтера Евгений Коноплянка пока не может тренироваться в общей группе "горняков". Об этом сообщает пресс-служба донецкого клуба.
Во время вчерашней тренировки, 31-летний украинец тренировался по индивидуальной программе и выполнял пробежки.
Напомним, Коноплянка был вынужден пропустить концовку сезона из-за травмы, из-за чего не смог поехать на Евро-2020 в составе сборной Украины. В последний раз он появлялся на поле 21 марта.
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