Украина

Полтавский клуб усилил линию атаки.

Экс-нападающий Кайрата Адеринсола Эсеола стал игроком Ворсклы.

Полтавский клуб подписал украинца нигерийского происхождения. В минувшем сезоне форвард выступал на казахстанский Кайрат, с которым стал чемпионом страны.

В составе алматинского клуба Эсеола провел 84 матча, в которых отметился 38 голами и сделал 8 результативных передач.

Детали соглашения с 30-летним футболистом не разглашаются.

Ранее Эсеола рассказал о том, что имеет цель и желание выступать за сборную Украины.

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