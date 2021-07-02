Полтавский клуб усилил линию атаки.
Адеринсола Эсеола, ФК Кайрат
02 июля 2021, 09:57
Экс-нападающий Кайрата Адеринсола Эсеола стал игроком Ворсклы.
Полтавский клуб подписал украинца нигерийского происхождения. В минувшем сезоне форвард выступал на казахстанский Кайрат, с которым стал чемпионом страны.
В составе алматинского клуба Эсеола провел 84 матча, в которых отметился 38 голами и сделал 8 результативных передач.
Детали соглашения с 30-летним футболистом не разглашаются.
Ранее Эсеола рассказал о том, что имеет цель и желание выступать за сборную Украины.
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