Украина

Football.ua представляет анонс матча 26-го тура чемпионата Украины.

В 26-м туре УПЛ Минай постарается громко хлопнуть дверью перед возвращением в Первую лигу, а Ворскле необходимо зубами выгрызать последний шанс пробиться в еврокубки.

Минай — Ворскла

Воскресенье, 9 мая, 14:00. Ужгород, стадион Авангард. Арбитр — Виталий Романов (Днепр). Прямая трансляция на телеканале Футбол 3

Предыдущий тур стал для Миная катастрофой, да еще и ознаменовался скандалом. Прежде всего важно то, что проиграв Шахтеру, закарпатцы лишились даже теоретических шансов на сохранение прописки в УПЛ. Кроме того, возникла ситуация с аномальными ставками на разгром Миная, из-за чего игроки гостей даже не хотели выходить на поле.

В итоге матч состоялся, причем завершился "запланированной" разгромной победой Шахтера (4:0). А Ворсклу Минай будет принимать уже фактически в статусе новичка Первой лиги.

Несмотря на то, что с плеч хозяев упал груз, довлевший над ними весь второй круг, на последний матч Минай намерен собраться и громко хлопнуть дверью. Кто-то из игроков просто чтобы доказать свою силу, что-то для того, чтобы не дать повода для очередных разговорах о "договорняках" и о "помощи" Ворскле.

Дисквалифицированных в составе Миная нет (у Ворсклы пропускает матч Якубу), но ряд игроков имеет повреждения различной степени тяжести. Участие в матче большинства из них находится под вопросом, а вот лучший бомбардир Миная Нуриев не сыграет точно.

Возможно, в посторонней помощи Ворскла и не нуждается, но что полтавчанам нужно как воздух, ведь они продолжают вести борьбу за путевку в Лигу конфедераций, хотя и пребывают пока в ней в положении "третьего лишнего" в компании Колоса (минус 3 очка) и Десны (уступают по личным встречам).

В предыдущем туре Ворскла упустила возможность поправить это положение, не удержав победу в очной встрече с Десной, и теперь даже если на финише все три заинтересованные команды окажутся с одинаковым количеством очков, в этом "турнире трех" подопечные Юрия Максимова займут третье место и останутся ни с чем.

Несмотря на несколько возможных вариантов протиснуться в Европу, прежде всего необходимо позаботиться о том, чтобы увезти из Ужгорода максимум очков, а там уж положиться на судьбу.

Интересные факты

- Команды провели между собой 1 официальный матч, сыграв в первом круге вничью 1:1.

- Минай не может поразить ворота соперника на протяжении 400 минут.

- Проигрышная серия Миная составляет 4 матча.

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