Украинец сменил клубную прописку.
Максим Марусич (слева), ФК Ритеряй
02 июля 2021, 13:54
Литовский Ритеряй объявил о подписании украинского нападающего Максима Марусича.
Детали сделки не разглашаются.
Ранее форвард уже выступал за литовскую Йонаву. В Украине он защищал цвета Карпат, Горняк-Спорта и Десны
Напомним, что 27-летний Марусич был связан со скандалом с договорным матчем Горняк-Спорт — Мариуполь. Он был в числе дисквалифицированных игроков.
Уже сегодня украинец может дебютировать за Ритеряй в матче местного чемпионата против Жальгириса.
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