Украина

Украинец сменил клубную прописку.

Литовский Ритеряй объявил о подписании украинского нападающего Максима Марусича.

Детали сделки не разглашаются.

Ранее форвард уже выступал за литовскую Йонаву. В Украине он защищал цвета Карпат, Горняк-Спорта и Десны

Напомним, что 27-летний Марусич был связан со скандалом с договорным матчем Горняк-Спорт — Мариуполь. Он был в числе дисквалифицированных игроков.

Уже сегодня украинец может дебютировать за Ритеряй в матче местного чемпионата против Жальгириса.

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