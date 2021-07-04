Украина

Дончане проведут товарищеский поединок.

Шахтер в рамках подготовки к следующему сезоне проведет контрольный поединок против польского Ракува.

Роберто Де Дзерби решил практически не менять состав своей команды по сравнению с предыдущим матчем. Отметим лишь появление Алексея Шевченко с первых минут.

Шахтер: Шевченко — Додо, Витао, Марлон, Корниенко — Майкон, Алан Патрик — Тете, Педриньо, Мудрик — Траоре

Запасные: Пузанков, Гриценко, Твардовский, Конопля, Мампасси, Маркос, Дентиньо, Соломон, Танковский, сиприано, Очеретько, Бондаренко, Сикан, Вьюнник

Матч Шахтер - Ракув состоится 4 июля в 18:00 по киевскому времени. Прямая трансляция игры доступна на Shakhtar TV и в Shakhtar Club.

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