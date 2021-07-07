Роберто Де Дзерби может рассчитывать еще на двух футболистов.
Евгений Коноплянка, фото Шахтер
07 июля 2021, 01:57
Шахтер продолжает подготовку к следующему сезону на сборах в Австрии.
Как сообщает официальный сайт "горняков", в общую группу команды вернулись Евгений Коноплянка и Фернандо.
Украинский вингер не выходил на поле еще с марта — тогда он получил травму в сборной Украины. Из-за этого повреждения он пропустил Евро.
Отметим, что ранее к тренировочному лагерю Шахтера присоединились два участника Евро — Георгий Судаков и Анатолий Трубин.
Напомним, что ранее Шахтер объявил о трансфере Хочолавы в Копенгаген.