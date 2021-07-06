Украина

Известный итальянский тренер высоко оценивает работу своего соотечественника, который переехал в Украину.

Бывший главный тренер Наполи, Челси и Ювентуса Маурицио Сарри прокомментировал тот факт, что его соотечественник и коллега по тренерскому цеху Роберто Де Дзерби принял решение возглавить донецкий Шахтер.

"Мне очень нравится Де Дзерби. Я удивлен, что он в таком возрасте выбирает опыт за границей, и нет ни одного большого клуба, который подумал бы о нем.

На мой взгляд, он правильно поступил, перейдя в Шахтер. Мне жаль, что не увижу его в нашей Серии А. Есть и другие хорошие молодые специалисты, например, Итальяно и другие, но я думаю, что Де Дзерби показал, что он может тренировать большой клуб", — приводит слова Сарри TUTTOmercatoWEB со ссылкой на Sportitalia.

Напомним, Де Дзерби проработал в Сассуоло три года и этим летом итальянец возглавил Шахтер.