Украина

Чемпион Украины проведет заключительный контрольный поединок на первом летнем сборе.

Первый предсезонный сбор чемпион и обладатель Кубка Украины Динамо завершит спаррингом со швейцарским Люцерном.

В сезоне-2020/21 нынешний соперник киевлян финишировал на пятом месте в чемпионате, однако выиграл Кубок Швейцарии.

Поединок состоится в среду, 7 июля. Начало в 17:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию видео онлайн-трансляция:

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