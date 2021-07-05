Лучший бомбардир чемпионата Украины забил в ворота Дивона.
Владислав Кулач, ФК Динамо
05 июля 2021, 19:59
В настоящее время проходит товарищеский поединок, в котором киевское Динамо встречается с французским Дивоном.
В этом противостоянии второй мяч киевлян в ворота любителей забил возможный новичок клуба Владислав Кулач. На 18-й минуте Кулач замкнул прострел в пустые ворота от Владислава Дубинчака.
Напомним, лучший бомбардир минувшего сезона в УПЛ находится в Динамо на просмотре и с ним еще не подписан контракт.
На Football.ua доступна видео онлайн-трансляция матча Динамо — Дивон.