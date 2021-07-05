Украина

Лучший бомбардир чемпионата Украины забил в ворота Дивона.

В настоящее время проходит товарищеский поединок, в котором киевское Динамо встречается с французским Дивоном.

В этом противостоянии второй мяч киевлян в ворота любителей забил возможный новичок клуба Владислав Кулач. На 18-й минуте Кулач замкнул прострел в пустые ворота от Владислава Дубинчака.

Напомним, лучший бомбардир минувшего сезона в УПЛ находится в Динамо на просмотре и с ним еще не подписан контракт.

На Football.ua доступна видео онлайн-трансляция матча Динамо — Дивон.