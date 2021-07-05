Украина

Команда Мирчи Луческу не испытала проблем в контрольном матче на сборах.

Киевское Динамо в своем очередном контрольном матче на сборах уверенно обыграло французский Дивон, выступающий в местной региональной лиге.

Встреча закончилась со счетом 5:0. Разгром любителей начал Викентий Волошин, который обокрал защитника Дивона у штрафной и спокойно пробил мимо вратаря.

Спустя пять минут Владислав Кулач, находящийся в Динамо на просмотре, замкнул прострел от Владислава Дубинчака с левого фланга. Затем в середине второго тайма Кулач оформил дубль, реализовав пенальти, который сам же заработал.

Через семь минут забил Георгий Цитаишвили, который воспользовался красивой передачей от Владимира Бражко с центра поля. Грузинский легионер вышел один на один и не оставил шансов голкиперу, пробив в дальний угол. Окончательную точку в матче поставил Владислав Ванат — динамовец получил пас от Дубинчака и пробил в угол ворот с пределов штрафной.

Динамо — Дивон 5:0

Голы: В. Волошин, 13, Кулач, 18, 60 (с пенальти), Цитаишвили, 67, Ванат, 86.

Динамо: Моргун (Кучерук, 46), Скорко (Кравченко, 57), Биловар, Вивчаренко, Дубинчак, Коробенко, Бражко, В. Волошин, Н. Волошин (Антюх, 57), Цитаишвили, Кулач (Ванат, 63).