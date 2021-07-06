Представляем вашему вниманию видео лучших моментов товарищеского поединка.
Динамо - Дивон, ФК Динамо Киев
06 июля 2021, 00:43
Киевское Динамо в очередном товарищеском матче уверенно разгромило французский Дивон (5:0).
Победу подопечным Мирчи Луческу обеспечили забитые мячи в исполнении Викентия Волошина, Георгия Цитаишвили и Владислава Ваната, а возможный новичок "бело-синих" Владислав Кулач оформил дубль.
Видео голов и обзор матча:
Динамо — Дивон 5:0
Голы: В. Волошин, 13, Кулач, 18, 60 (с пенальти), Цитаишвили, 67, Ванат, 86.
Динамо: Моргун (Кучерук, 46), Скорко (Кравченко, 57), Биловар, Вивчаренко, Дубинчак, Коробенко, Бражко, В. Волошин, Н. Волошин (Антюх, 57), Цитаишвили, Кулач (Ванат, 63).