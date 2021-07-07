Украина

Команда Юрия Вирта продолжает подготовку к новому сезону.

Верес в своем третьем контрольном матче на учебно-тренировочном сборе минимально уступил Агробизнесу со счетом 0:1.

Единственный гол в матче был забит в концовке первого тайма, когда на 42-й минуте Геннадий Пасич не уследил за Иваном Когутом, который замкнул прострел с левого фланга.

В прошлых контрольных встречах подопечные Юрия Вирта расписали мировую с Волынью (0:0) и проиграли Львову (1:2).

Свой следующий матч новичок УПЛ проведет против львовских Карпат. Игра состоится во Львове, 10 июля.

Верес — Агробизнес 0:1

Гол: Когут, 42.

Верес: Кичак — Г. Пасич (Тимофеенко, 63), Солдат (Савошко, 70), Гончаренко, Немчанинов (Данилюк, 72), Е. Пасич, Петько (Мельник, 46), Полюлях (Клец, 46), Кучеров, Сергийчук (Гегедош, 46), М. Шестаков (Гайдучик, 63).

Предупреждение: Гайдучик, 65.