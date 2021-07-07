Украина

Судьба донецкой команды по поводу ее участия в УПЛ до сих пор неизвестна.

Исполнительный директор украинской Премьер-лиги Евгений Дикий прокомментировал ситуацию относительно участия донецкого Олимпика в предстоящем сезоне УПЛ.

"Вчера мы общались с представителями Олимпика. На данный момент у них вопрос окончательно не решен.

Да, мы все в прессе читаем, что на 99% клуб не будет выступать в УПЛ, но на данный момент официальную позицию клуба мы не получили. Отправили им запрос – ждем ответа.

Есть определенный срок, до которого они должны принять решение об участии в следующем чемпионате. На следующей неделе должно состояться собрание клубов, и этот вопрос, если будет необходимость, будет рассматриваться, и исполнительному комитету УАФ будет предоставлено предложение касательно окончательного состава участников УПЛ на следующий сезон", — сказал Дикий в эфире ТК Футбол 1/2/3.

В последнее время в прессе активно ходят слухи о том, что Олимпик может прекратить свое существование, но также стоит отметить, что команда получила аттестат на участие клуба в УПЛ.