Украина

Наставник донецкого Шахтер подвел итог первого сбора.

Донецкий Шахтер завершил свои первые в истории сборы под руководством итальянского главного тренера Роберто Де Дзерби безголевой ничьей против гельзенкирхенского Шальке (0:0).

Шахтер — Шальке 0:0 Видеообзор матча

По завершении поединка, наставник "горняков" сделал краткий анализ прошедшей игры, а также подвел итоги "австрийской" части подготовки команды к новому сезону.

"Считаю, мы провели хороший матч, но при этом точно должны улучшить свой уровень. В целом я доволен сборами, ребята тренировались очень усердно. Уже в субботу мы возвращаемся домой, где продолжим тренировки и подготовку к сезону.

На первых сборах все прошло даже лучше, чем ожидал. В команду уже вернулись сборники, и состав полный. Впереди три дня отдыха, после чего продолжим подготовку. Теперь мы знаем друг друга, что должно облегчить работу всем.

Что касается кадров, то сейчас мы активно использовали Михаила Мудрика. Я очень верю в него. Однако и он должен понять, что я даю ему возможности, которые он должен компенсировать хорошей игрой и стать мужчиной с большой буквы.

Также, очень надеюсь на Исмаили, потому что он ключевой игрок. Когда он чувствует себя хорошо, для нас это огромный плюс.

Мне очень жаль, что Жуниор Мораес сейчас, надеюсь, он восстановится как можно быстрее. Сейчас на позиции девятки у нас четыре игрока, при этом Траоре — ключевой исполнитель. Трое остальных должны найти свои возможности, чтобы также иметь игровое время.

Могу отметить, что действительно, Марлон сейчас — ключевой футболист на поле, но в моей команде таковыми являются и другие футболисты. Шахтер начинается с самого опытного Пятова и заканчивается самым молодым — Судаковым.

Не могу не отметить прогресс Марка Мампасси — за эти 20 дней он существенно улучшил свой уровень, в то же время мы ждем возвращения Сергея Кривцова и тогда примем решение, останется Марк в команде или будем искать для него другие варианты. Но этот вариант будет оптимальным для самого футболиста.

Что касается лимита на легионеров, то нам везет в этом плане, потому что в Шахтере выступают очень сильные украинские спортсмены, которые играют не из-за того, что они украинцы, а потому что они сильные футболисты. Сикан, Конопля, Корниенко, Судаков, Мудрик — эти ребята могут действовать на разных позициях. Но они должны улучшить свой уровень, ведь прошлый сезон Шахтер завершил на втором месте", — подытожил итальянский специалист.

Следующим пунктом в рабочем календаре Шахтера стоит возвращение в Украину, после чего команда будет принимать готовиться ко старту сезона непосредственно на базе в Святошино.